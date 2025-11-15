Россия и США
15 ноября, 01:31

Трамп сообщил, что хотел бы обсудить с РФ и КНР сокращение ядерных арсеналов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой проведения трёхсторонней встречи с участием России, Соединённых Штатов и Китая, посвящённой вопросам сокращения ядерных арсеналов.

«Я бы хотел денуклеаризации, иными словами — провести встречу трёх основных (ядерных держав. — Прим. Life.ru) на тему сокращения ядерного оружия», — заявил республиканец, отвечая на вопросы журналистов на борту самолёта во время его следования в штат Флорида.

Американский лидер заявил, что Соединённые Штаты обладают крупнейшим в мире ядерным арсеналом, Россия занимает второе место, а Китай — третье, «далеко позади». При этом Трамп допустил, что Москва и Пекин могут сравняться с Вашингтоном по этому показателю через четыре-пять лет.

Трамп сообщил, что США «довольно скоро» проведут ядерные испытания
Трамп сообщил, что США «довольно скоро» проведут ядерные испытания

В августе Соединённые Штаты успешно испытали тактическую термоядерную авиабомбу B61-12. Испытание прошло без боевого заряда. Испытания прошли на полигоне в штате Невада с 19 по 21 августа. В ходе тестов истребители пятого поколения F-35 производили доставку и сброс боеприпасов с инертными боевыми частями. Мероприятия проводились совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности и, по заявлению организаторов, «ознаменовали значимую веху в оценке эффективности вооружения». В конце 2024 года Национальное управление по ядерной безопасности (НУЯБ) завершило программу по продлению срока службы данных авиабомб на 20 лет.

