Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 01:17

В августе США провели испытания ядерной бомбы В61-12 без боезаряда

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

В августе Соединённые Штаты успешно испытали тактическую термоядерную авиабомбу B61-12. Испытание прошло без боевого заряда, о чём сообщила Сандийская национальная лаборатория при Министерстве энергетики США.

Испытания прошли на полигоне в штате Невада с 19 по 21 августа. В ходе тестов истребители пятого поколения F-35 производили доставку и сброс боеприпасов с инертными боевыми частями. Мероприятия проводились совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности и, по заявлению организаторов, «ознаменовали значимую веху в оценке эффективности вооружения».

Согласно имеющимся данным, в конце 2024 года Национальное управление по ядерной безопасности (НУЯБ) завершило программу по продлению срока службы данных авиабомб на 20 лет.

Чиновники в США попытаются отговорить Трампа от ядерных испытаний
Чиновники в США попытаются отговорить Трампа от ядерных испытаний

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США «довольно скоро» проведут ядерные испытания. Однако на вопрос о детализации — будет ли осуществлён взрыв ядерной боеголовки — хозяин Белого дома ответил уклончиво. Республиканец сказал, что не хотел бы говорить об этом. По его словам, администрация США намерена в ближайшее время провести ядерные испытания.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar