В августе США провели испытания ядерной бомбы В61-12 без боезаряда

В августе Соединённые Штаты успешно испытали тактическую термоядерную авиабомбу B61-12. Испытание прошло без боевого заряда, о чём сообщила Сандийская национальная лаборатория при Министерстве энергетики США.

Испытания прошли на полигоне в штате Невада с 19 по 21 августа. В ходе тестов истребители пятого поколения F-35 производили доставку и сброс боеприпасов с инертными боевыми частями. Мероприятия проводились совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности и, по заявлению организаторов, «ознаменовали значимую веху в оценке эффективности вооружения».

Согласно имеющимся данным, в конце 2024 года Национальное управление по ядерной безопасности (НУЯБ) завершило программу по продлению срока службы данных авиабомб на 20 лет.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США «довольно скоро» проведут ядерные испытания. Однако на вопрос о детализации — будет ли осуществлён взрыв ядерной боеголовки — хозяин Белого дома ответил уклончиво. Республиканец сказал, что не хотел бы говорить об этом. По его словам, администрация США намерена в ближайшее время провести ядерные испытания.