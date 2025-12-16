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Регион
Опубликовано 16 декабря 2025, 05:41

Армия России уничтожила установку «Град», из которой ВСУ обстреливали Белгород

Обложка © GigaChat

Обложка © GigaChat

Армия России уничтожила РСЗО «Град», которой боевики ВСУ регулярно обстреливали Белгород. Установка уничтожена в районе Первомайского в Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Там отметили, что РСЗО нанесла удар по Белгороду, после чего укрылась в Первомайском районе.

«Ударом установка уничтожена»,сказал собеседник РИА «Новости».

Трое мирных жителей пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области
Трое мирных жителей пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Ранее сообщалось, что ВСУ очередной раз нанесли ракетный удар по Белгороду, повреждены дома и инфраструктура. В результате удара были повреждены окна в квартирах шести многоквартирных домов и в одном частном жилом доме. К счастью, пострадавших среди людей нет.

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Мария Любицкая
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