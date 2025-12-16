Армия России уничтожила РСЗО «Град», которой боевики ВСУ регулярно обстреливали Белгород. Установка уничтожена в районе Первомайского в Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Там отметили, что РСЗО нанесла удар по Белгороду, после чего укрылась в Первомайском районе.

«Ударом установка уничтожена», — сказал собеседник РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ВСУ очередной раз нанесли ракетный удар по Белгороду, повреждены дома и инфраструктура. В результате удара были повреждены окна в квартирах шести многоквартирных домов и в одном частном жилом доме. К счастью, пострадавших среди людей нет.