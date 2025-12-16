Российские войска нанесли удары по цеху сборки и месту хранения дронов ВСУ

Российские военные поразили цех сборки и хранения ударных беспилотников ВСУ. Удар также пришёлся по объектам транспортной инфраструктуры и пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, поражение наносилось силами оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Всего удары были зафиксированы в 154 районах. В Минобороны подчеркнули, что цели были задействованы в интересах ВСУ и использовались для обеспечения боевых действий.

Ранее Life.ru сообщал, что экипаж Су-34 ВКС РФ нанёс удар по пункту управления и личному составу беспилотных подразделений ВСУ. Отмечается, что бомбардировщик произвёл атаку посредством авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции.