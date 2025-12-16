В Киеве заявили, что Европа определилась с решением по войскам на Украине

Европейские страны, входящие в так называемую «коалицию желающих», приняли решение по вопросу размещения войск на Украине. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает «Интерфакс-Украина». По его словам, союзники Киева уже определились с конкретным форматом действий, однако раскрывать детали чиновник отказался. Он лишь подтвердил, что речь идет о размещении так называемых «сил поддержки».

«Не раскрывая подробностей, скажу, что да: европейские лидеры, которые участвуют в формате «коалиции желающих» — а там есть формат так называемой мультифункциональной группы «Украина» — это собственно то, о чем мы говорим: размещение сил поддержки. Так вот, европейская сторона определилась с конкретикой», — заявил Жовква.

Напомним, что ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял о завершении разработки планов по размещению войск на украинской территории, в случае если будет достигнуто прекращение огня. Он отметил, что в рамках коалиции состоялся политический процесс с лидерами стран, а также аналогичная работа была проведена с военными ведомствами.