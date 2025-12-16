Песков: Россия хочет мира, а не перемирия для передышки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил позицию Москвы относительно предложения о рождественском перемирии, подчеркнув, что Россия не заинтересована в непродолжительных перерывах в конфликте, которые могут дать Украине возможность передохнуть и подготовиться к продолжению боевых действий.

Песков подчеркнул, что Россия стремится к достижению долгосрочного мира, который обеспечит безопасность и стабильность в регионе. Он отметил, что любые решения должны быть направлены на достижение конечной цели — прекращение войны и обеспечение интересов России.

«Мы хотим мира, мы не хотим перемирия, чтобы, скажем так, дать Украине передышку и подготовиться к продолжению войны. Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее. Вот что мы хотим», — заявил Песков.

До этого Песков уже напоминал, что Москва ни под каким предлогом не пойдёт на временное перемирие на фронте, которое Киев использует для передышки и восстановления боеспособности ВСУ. Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского о необходимости прекращения огня для проведения референдума по территориальным вопросам.