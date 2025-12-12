Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 16:11

Песков: Москва не примет временного перемирия ни под каким предлогом

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Москва ни под каким предлогом не пойдёт на временное перемирие на фронте, которое Киев использует для передышки и восстановления боеспособности ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о необходимости прекращения огня для проведения референдума по территориальным вопросам.

«Если речь ведётся о том, чтобы создать предлог для требования о перемирии, о передышке, о паузе на фронте, то это не пройдёт, естественно»,подчеркнул спикер Кремля в комментарии Первому каналу.

Песков: Перемирие на Украине является «запудриванием мозгов», РФ добивается мира
Песков: Перемирие на Украине является «запудриванием мозгов», РФ добивается мира

Позиция России по вопросу прекращения огня остаётся жёсткой и неизменной в своей основе. Ранее Дмитрий Песков, комментируя заявления Владимира Зеленского о «энергетическом перемирии», заявил, что Россия ставит в приоритет не временное прекращение огня, а достижение устойчивого, гарантированного и долгосрочного мира, закреплённого соответствующими документами.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.(https://life.ru/c/politika/mirovaya-politika)

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar