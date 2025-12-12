Песков: Москва не примет временного перемирия ни под каким предлогом

Москва ни под каким предлогом не пойдёт на временное перемирие на фронте, которое Киев использует для передышки и восстановления боеспособности ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о необходимости прекращения огня для проведения референдума по территориальным вопросам.

«Если речь ведётся о том, чтобы создать предлог для требования о перемирии, о передышке, о паузе на фронте, то это не пройдёт, естественно», — подчеркнул спикер Кремля в комментарии Первому каналу.

Позиция России по вопросу прекращения огня остаётся жёсткой и неизменной в своей основе. Ранее Дмитрий Песков, комментируя заявления Владимира Зеленского о «энергетическом перемирии», заявил, что Россия ставит в приоритет не временное прекращение огня, а достижение устойчивого, гарантированного и долгосрочного мира, закреплённого соответствующими документами.