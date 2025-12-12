Путин в Индии
12 декабря, 15:54

Песков: Перемирие на Украине является «запудриванием мозгов», РФ добивается мира

Обложка © Life.ru

Россия добивается стабильного мира на Украине, а перемирие может стать лишь «очередным обманом» и передышкой для Запада. Об этом в интервью Первому каналу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что разговоры Владимира Зеленского о каком-то референдуме по территориальным уступкам похожи на попытку Киева поставить боевые действия на паузу, чтобы собраться с новыми силами, и Москва на такое не пойдёт.

«<…> Мы именно хотим работать на мир, а не на перемирие. Перемирие — это передышка, это очередной обман, это очередное затягивание, это запудривание мозгов. Нужен мир», — отметил Песков.

Напомним, Владимир Зеленский придумал провести референдум по территориальным вопросам. Однако в Кремле заявили, что Россия не будет рассматривать вариант голосования, который коснётся Донбасса. Главарю киевского режима напомнили, что все земли Донбасса — российские. Политолог вообще сравнил такое голосование с «выборами в концлагере». На избирательном участке на Украине могут ждать представители ТЦК, а подсчёт голосов будет проходить под надзором националистических формирований. Всё это сделает референдум фиктивным.

