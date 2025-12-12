Песков: Перемирие на Украине является «запудриванием мозгов», РФ добивается мира

Россия добивается стабильного мира на Украине, а перемирие может стать лишь «очередным обманом» и передышкой для Запада. Об этом в интервью Первому каналу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что разговоры Владимира Зеленского о каком-то референдуме по территориальным уступкам похожи на попытку Киева поставить боевые действия на паузу, чтобы собраться с новыми силами, и Москва на такое не пойдёт.