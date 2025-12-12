В российском парламенте резко раскритиковали предложение киевского главаря Владимира Зеленского о проведении референдума на Украине, назвав его условия необоснованными. Свои оценки в беседе с Life.ru высказали сенатор Владимир Джабаров и депутат Госдумы Олег Матвейчев.

По словам члена Совфеда, референдум — это повод любой ценой сохранить то, что есть, потому что требования, которые Зеленский выдвигает для его проведения, абсолютно смехотворны. Джабаров считает, что они ни на чём не основаны и создаётся впечатление, что ВСУ победили в ходе специальной военной операции и теперь они решают, что делать дальше, куда двигаться.

У Украины нет никаких оснований диктовать условия: где должны находиться войска, откуда их вывести, куда ввести, что в Донбассе должно быть демилитаризованной зоной, добавил Джабаров.

«Когда-то это было, когда мы готовили Минские соглашения, что там не будет никого. И что, они их подписали? Подписали. Что их тут же нарушили? Они в течение 10 лет разрушали Донбасс, бомбили его города, сёла, убивали мирных жителей. Это будет то же самое, повторение. Верить таким людям, как Зеленский, я считаю, этой украинской клике, нельзя», — высказался сенатор.

Парламентарий также указал, что режим Зеленского должен капитулировать и вывести силы с территорий Российской Федерации. Он подчёркивает, что вопрос о том, освобождать эти земли или нет, даже не подлежит обсуждению — украинские формирования должны немедленно покинуть территорию ДНР и ЛНР.

«А что касается остальных регионов, это мы будем решать. Нам они не с неба упали, а мы отвоевали их в тяжелейших боях. Зеленский пытается таким образом сорвать проведение выборов, которые требуют американцы», — сказал Джабаров.

Парламентарий считает, что Зеленскому главное — заключить перемирие, чтобы использовать это время для дополнительного вооружения остатков своей армии, получения новых видов вооружений и боеприпасов. Сенатор назвал идею о референдуме неприемлемой, и выразил сомнение, что кто-либо согласится с такой глупостью, предложенной Зеленским. В заключение Джабаров подчеркнул, что главарю киевского режима следует сидеть и ждать, что ему позволят сделать, а что нет.

Матвейчев в свою очередь отметил, что на Украине следовало бы провести референдум о выплате каждому жителю миллиона долларов и предоставлении гражданства Евросоюза, поскольку результат подобных голосований заранее предсказуем, и именно поэтому они никогда не проводятся.

«Проведением такого референдума Зеленский говорит, что считает США за полных идиотов, а это английская позиция. Не хохлы, а англичане считают американцев дурачками. Англия через Зеленского хочет сорвать переговоры и посмеяться над США», — высказался депутат.