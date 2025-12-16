В Красноармейске нашли пункт управления БПЛА «элитных» беглецов из «Птах Мадьяра»
Командир бригады ВСУ «Птицы Мадьяра» Роберт Бровди с позывным Мадьяр и с бойцами. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Роберт Бровди
Российские военные из группировки «Центр» обнаружили в освобождённом Красноармейске в ДНР бывший командный пункт беспилотников, принадлежавший украинским неонацистам из подразделения «Птахи Мадьяра». Информацию об этом распространило Минобороны России.
«Военнослужащие обнаружили бывший пункт управления БПЛА сбежавших украинских неонацистов из так называемого элитного подразделения «Птахи Мадьяра» формирований ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
В спешке отступая под натиском бойцов группировки, украинские военные оставили позади десятки FPV-дронов на радиоуправлении, бухты с оптоволокном, боеприпасы, а также пульты и станции управления БПЛА.
Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Центр» ведут активное наступление на нескольких направлениях в ДНР. В районе города Димитров продолжается операция по ликвидации окружённых украинских формирований, заблокированных в районе железнодорожного вокзала, а также в северо-восточной и западной частях населённого пункта. Одновременно силы группировки проводят зачистку территорий в окрестностях сёл Светлое и Гришино от остатков подразделений ВСУ.
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