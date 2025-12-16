Пленный рассказал, как бойцы ВСУ в гражданской одежде прятались в подвале в ДНР

Пленный рассказал, как бойцы ВСУ в гражданской одежде прятались в подвале в ДНР

Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Центр» ведут активное наступление на нескольких направлениях в ДНР. В районе города Димитров продолжается операция по ликвидации окружённых украинских формирований, заблокированных в районе железнодорожного вокзала, а также в северо-восточной и западной частях населённого пункта. Одновременно силы группировки проводят зачистку территорий в окрестностях сёл Светлое и Гришино от остатков подразделений ВСУ.