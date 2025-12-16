Госдума утвердила 19 апреля Днём памяти жертв геноцида советского народа

Госдума приняла закон об учреждении новой памятной даты – Дня памяти жертв геноцида советского народа, который будет отмечаться 19 апреля. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Инициатива была внесена депутатами фракции «Единая Россия» во главе с вице-спикером Ириной Яровой и предполагает внесение изменений в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В пояснительной записке законодатели указали, что установление этой даты направлено на противодействие фальсификации исторических событий.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что законопроект получил единодушную поддержку всех парламентских фракций. По его мнению, долг современных поколений заключается в сохранении памяти о подвиге предков, спасших мир от нацизма, и в недопущении забвения правды о преступлениях фашистов.

«Наш долг — сохранить память о подвиге наших дедов и прадедов, спасших весь мир от нацистов. И не дать другим забыть правду о злодеяниях фашистов и героизме советского народа», — заявил Володин в ходе обсуждения.

Спикер также привёл данные, согласно которым жертвами немецко-фашистской оккупации стали более 13 миллионов мирных граждан Советского Союза. Выбор даты 19 апреля связан с историческим событием: именно в этот день в 1943 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39, впервые на государственном уровне зафиксировавший факты систематического уничтожения мирного населения на оккупированных территориях.

Ранее сообщалось, что в России появилась новая памятная дата: 9 апреля будет отмечаться День героического штурма и взятия Кёнигсберга. Решение, инициированное сенаторами под руководством Валентины Матвиенко и прошедшее первое чтение в сентябре, направлено на сохранение исторической памяти и укрепление национального единства.