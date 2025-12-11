Ущерб СССР от разрушений в годы Великой Отечественной войны составил 257 трлн рублей
Дом Павлова в Сталинграде. Обложка © Музей в Мотигыно
Общий объём ущерба, нанесённого Советскому Союзу во время Великой Отечественной войны, составил 257 трлн рублей. Такие данные привёл генеральный прокурор России Александр Гуцан, передаёт ТАСС.
По его словам, судебные инстанции в 33 регионах страны установили масштаб уничтожений и разрушений, нанесённых нацистской оккупацией. Гуцан подчеркнул, что массовые убийства гражданского населения на оккупированных территориях признаны геноцидом.
Он отметил, что никакие финансовые оценки не способны компенсировать человеческие потери — «сломанные судьбы, гибель миллионов невинных людей и утраченные поколения».
Генпрокурор также напомнил, что приговор Нюрнбергского трибунала стал юридическим подтверждением фактов массового уничтожения советских граждан. Гуцан отметил важность противодействия попыткам пересмотра итогов войны и подчеркнул роль проектов по сохранению исторической памяти, включая российскую инициативу «Без срока давности».
Ранее были рассекречены данные о том, что после победы над Третьим рейхом власти Британии считали Москву своим основным противником и готовили стратегию по сдерживанию СССР в Европе. Об этом говорится в опубликованных документах Службы внешней разведки, представленных на сайте Российского исторического общества.
