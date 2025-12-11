Общий объём ущерба, нанесённого Советскому Союзу во время Великой Отечественной войны, составил 257 трлн рублей. Такие данные привёл генеральный прокурор России Александр Гуцан, передаёт ТАСС.

По его словам, судебные инстанции в 33 регионах страны установили масштаб уничтожений и разрушений, нанесённых нацистской оккупацией. Гуцан подчеркнул, что массовые убийства гражданского населения на оккупированных территориях признаны геноцидом.

Он отметил, что никакие финансовые оценки не способны компенсировать человеческие потери — «сломанные судьбы, гибель миллионов невинных людей и утраченные поколения».

Генпрокурор также напомнил, что приговор Нюрнбергского трибунала стал юридическим подтверждением фактов массового уничтожения советских граждан. Гуцан отметил важность противодействия попыткам пересмотра итогов войны и подчеркнул роль проектов по сохранению исторической памяти, включая российскую инициативу «Без срока давности».

Ранее были рассекречены данные о том, что после победы над Третьим рейхом власти Британии считали Москву своим основным противником и готовили стратегию по сдерживанию СССР в Европе. Об этом говорится в опубликованных документах Службы внешней разведки, представленных на сайте Российского исторического общества.