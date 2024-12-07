Владимир Зеленский ведёт себя недостойно по отношению к исторической памяти своего народа и к собственным предкам, пытаясь выслужиться перед Западом и перечёркивая героическое совместное прошлое Украины с Россией. Таким мнением поделился ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«Сегодня диктатура Зеленского разрушает памятники таким людям, как его собственный дед, и боготворит тех, кто истреблял еврейское, русское и польское население Украины», — отметил он.

Журналист напомнил, что Семён Зеленский был полковником Красной армии в годы Великой Отечественной войны, он трагически погиб вместе с братьями в период Холокоста.