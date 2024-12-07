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7 декабря, 08:13

Зеленского обвинили в предательстве деда — героя ВОВ из-за поклонения нацистам

Журналист Боуз заявил, что Зеленский не уважает своих предков и разрушает память

Владимир Зеленский ведёт себя недостойно по отношению к исторической памяти своего народа и к собственным предкам, пытаясь выслужиться перед Западом и перечёркивая героическое совместное прошлое Украины с Россией. Таким мнением поделился ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«Сегодня диктатура Зеленского разрушает памятники таким людям, как его собственный дед, и боготворит тех, кто истреблял еврейское, русское и польское население Украины», — отметил он.

Журналист напомнил, что Семён Зеленский был полковником Красной армии в годы Великой Отечественной войны, он трагически погиб вместе с братьями в период Холокоста.

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Напомним, на Украине продолжают сносить памятники советского периода. Одесский городской совет в среду, 4 декабря, принял решение о демонтаже памятника поэту Александру Пушкину, который находится под охраной ЮНЕСКО.

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Татьяна Миссуми
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