Зеленского обвинили в предательстве деда — героя ВОВ из-за поклонения нацистам
Журналист Боуз заявил, что Зеленский не уважает своих предков и разрушает память
Владимир Зеленский ведёт себя недостойно по отношению к исторической памяти своего народа и к собственным предкам, пытаясь выслужиться перед Западом и перечёркивая героическое совместное прошлое Украины с Россией. Таким мнением поделился ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
«Сегодня диктатура Зеленского разрушает памятники таким людям, как его собственный дед, и боготворит тех, кто истреблял еврейское, русское и польское население Украины», — отметил он.
Журналист напомнил, что Семён Зеленский был полковником Красной армии в годы Великой Отечественной войны, он трагически погиб вместе с братьями в период Холокоста.
Напомним, на Украине продолжают сносить памятники советского периода. Одесский городской совет в среду, 4 декабря, принял решение о демонтаже памятника поэту Александру Пушкину, который находится под охраной ЮНЕСКО.
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