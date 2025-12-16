Москва высказала однозначную позицию, исключающую любые территориальные уступки Киеву в ходе возможных переговоров. Данное заявление сделал российский военный корреспондент Александр Коц, комментируя последние высказывания заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.

Журналист привёл цитату замглавы МИД, в которой тот подчеркнул, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области стали неотъемлемыми частями России по итогам референдумов 2022 года. Рябков добавил, что Крым, воссоединившийся с Россией в 2014 году, составляет пятую такую территорию. Вследствие чего по этим вопросам невозможен никакой компромисс, так как это фундаментальные элементы государственности, закреплённые в Конституции.

«Наконец в этой писдильной вакханалии чётко прозвучала определённость, которую невозможно трактовать двусмысленно. Россия не пойдёт ни на какие компромиссы», — написал военкор в своём телеграм-канале.

Ранее Сергей Рябков заявил, что разрешение украинского кризиса находится на пороге. Замминистра выразил твёрдую уверенность в том, что мир подошёл к этапу урегулирования этого затяжного конфликта. Он пояснил, что специальная военная операция была неизбежной, поскольку события до 2022 года развивались в крайне негативном и опасном направлении. Рябков добавил, что после всех произошедших трагических событий в мире, включая американское общество, начали рассматривать альтернативные подходы к ситуации, что и создаёт необходимые предпосылки для выхода из кризиса.