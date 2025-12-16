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Регион
Опубликовано 16 декабря 2025, 14:10

Военкор Коц напомнил о позиции России, исключающей территориальные уступки

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Москва высказала однозначную позицию, исключающую любые территориальные уступки Киеву в ходе возможных переговоров. Данное заявление сделал российский военный корреспондент Александр Коц, комментируя последние высказывания заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.

Журналист привёл цитату замглавы МИД, в которой тот подчеркнул, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области стали неотъемлемыми частями России по итогам референдумов 2022 года. Рябков добавил, что Крым, воссоединившийся с Россией в 2014 году, составляет пятую такую территорию. Вследствие чего по этим вопросам невозможен никакой компромисс, так как это фундаментальные элементы государственности, закреплённые в Конституции.

«Наконец в этой писдильной вакханалии чётко прозвучала определённость, которую невозможно трактовать двусмысленно. Россия не пойдёт ни на какие компромиссы», — написал военкор в своём телеграм-канале.

Коц заявил, что России невыгоден мир на Украине по «корейскому сценарию»
Коц заявил, что России невыгоден мир на Украине по «корейскому сценарию»

Ранее Сергей Рябков заявил, что разрешение украинского кризиса находится на пороге. Замминистра выразил твёрдую уверенность в том, что мир подошёл к этапу урегулирования этого затяжного конфликта. Он пояснил, что специальная военная операция была неизбежной, поскольку события до 2022 года развивались в крайне негативном и опасном направлении. Рябков добавил, что после всех произошедших трагических событий в мире, включая американское общество, начали рассматривать альтернативные подходы к ситуации, что и создаёт необходимые предпосылки для выхода из кризиса.

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Юлия Сафиулина
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