Коц заявил, что России невыгоден мир на Украине по «корейскому сценарию»
Обложка © Telegram / Минобороны России
Военный корреспондент Александр Коц резко раскритиковал идею создания демилитаризованной зоны в Донбассе по «корейскому варианту». Он заявил, что России нет смысла отводить войска с территорий, которые она контролирует.
Поводом стал комментарий члена украинской переговорной группы, советника офиса президента Михаила Подоляка о готовности Киева к такому шагу. По мнению Коца, это «дешёвая попытка» заставить Россию уйти, чтобы в будущем вернуть эти земли.
«Не очень понял – а нам-то зачем куда-то отходить? Это не украинцы двигают фронт, а мы. И то, что они не отдадут нам добровольно, мы заберем силой. Дешевая попытка убедить нас согласиться уйти с наших же территорий. Чтобы в будущем втихаря отжать их «жабьими прыжками», как уже бывало в годы минских. Так что хотите отвести войска – отводите. А нам и так хорошо», — подытожил военный корреспондент.
Обсуждение возможности создания буферной зоны в Донбассе продолжается на фоне противоречивых заявлений из Киева. Ранее в СМИ появилась информация о готовности украинской стороны рассмотреть этот шаг в рамках мирного соглашения при условии присутствия наблюдателей и иностранного контингента. Однако впоследствии в ОП Украины опровергли эти сведения, заявив, что не согласны на создание такой зоны, назвав проект «теоретической моделью».
«Корейский сценарий» — это условный план заморозки конфликта, предполагающий создание постоянной демилитаризованной буферной зоны вдоль линии фронта. Такой вариант может фактически закрепить раздел территории без заключения полноценного мирного договора.
