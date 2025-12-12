Коц заявил, что России невыгоден мир на Украине по «корейскому сценарию»

«Не очень понял – а нам-то зачем куда-то отходить? Это не украинцы двигают фронт, а мы. И то, что они не отдадут нам добровольно, мы заберем силой. Дешевая попытка убедить нас согласиться уйти с наших же территорий. Чтобы в будущем втихаря отжать их «жабьими прыжками», как уже бывало в годы минских. Так что хотите отвести войска – отводите. А нам и так хорошо», — подытожил военный корреспондент.