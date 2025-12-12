На Украине опровергли информацию о согласии на буферную зону в Донбассе

Украина пока не давала согласия на создание буферной зоны в Донбассе. Об этом заявил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин. Он опроверг информацию, распространённую Le Monde, назвав её некорректной.

По словам Литвина, представитель Офиса президента Михаил Подоляк лишь упоминал «теоретические модели», которые могут обсуждаться. Однако никаких официальных решений Украиной не принималось.

«Такие вопросы могут решаться только на самом высоком политическом уровне или народом Украины. Президент это вчера чётко подтвердил», — заявил Литвин.

Ранее появилась информация, что Незалежная всё-таки готова рассмотреть создание буферной зоны на Донбассе в рамках мирного соглашения. При это для предотвращения нарушений Киев якобы настаивает на присутствии наблюдательных миссий и иностранного контингента.