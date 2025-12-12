Подоляк объявил о согласии Киева на создание буферной зоны в Донбассе

Украина готова согласиться на создание буферной зоны в Донбассе в рамках мирного соглашения. Однако ещё предстоит определить, будет ли из неё выведено только тяжёлое вооружение или все виды вооружений. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники.

«По обе стороны линии должна существовать демилитаризованная зона», — заявил газете советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

Для предотвращения нарушений Киев настаивает на присутствии представителей наблюдательных миссий и иностранного контингента, в составе которого Украина хотела бы видеть США. Подоляк заметил, что это естественный формат завершения конфликта, учитывая, что часть территории по факту находится под контролем российских войск и «разделительная линия будет установлена в любом случае».