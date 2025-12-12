Предложения Европы и Украины по «урегулированию конфликта», включая идею буферной зоны в Донбассе, направлены на то, на что Россия никогда не пойдёт, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. По его словам, Запад во главе с «англосаксами» пытается исказить инициативу президента США Дональда Трампа заблокировать мирный план и навязать варианты, которые продлят боевые действия.

«Европе нужна война», — подчеркнул депутат в беседе с «Лентой.ру», утверждая, что целью Запада является «уничтожение православного славянского народа».​

Водолацкий напомнил, что по Конституции России территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей уже являются российскими регионами, поэтому любые схемы с буферными зонами за счёт этих земель для Москвы неприемлемы. Он также заявил, что на российской территории находятся наёмники из европейских стран, а НАТО фактически «оккупировало Украину». В этой логике любые уступки по статусу новых регионов, по его словам, не могут быть предметом торга.​

Депутат озвучил альтернативный подход: для обеспечения национальной безопасности, по его словам, Украина должна стать внеблоковым, нейтральным государством при международных гарантиях со стороны Индии, Китая и США. Если этого не произойдёт, России, по его мнению, придётся создавать уже свою буферную зону — не с Украиной, а с НАТО, чтобы «ни одна ракета, ни один беспилотник» не долетали до российской территории. Размер такой зоны, подчеркнул он, должен зависеть от дальности ракет, которые страны альянса передают Киеву.

Напомним, ранее появилась информация, что Незалежная всё-таки готова рассмотреть создание буферной зоны в Донбассе в рамках мирного соглашения. При это для предотвращения нарушений Киев якобы настаивает на присутствии наблюдательных миссий и иностранного контингента. Позднее на Украине опровергли информацию о согласии на буферную зону в Донбассе.