Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил о намерении Германии передать Украине в 2026 году управляемые ракеты класса «воздух-воздух» Sidewinder из резервов бундесвера. Он также подтвердил, что уже поставлены две системы ПВО Patriot и девятая система IRIS-T. Об этом министр рассказал во время пресс-конференции в формате «Рамштайн».

Ранее в Минобороны ФРГ заявляли, что две системы Patriot будут переданы Киеву поэтапно: сначала пусковые установки, а остальные компоненты — в течение следующих нескольких месяцев.

Россия неоднократно заявляла, что поставки западного оружия Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, препятствуют его урегулированию и делают такие грузы законной военной целью. В Москве подчёркивают, что наращивание военной помощи Киеву лишь усугубляет ситуацию и не способствует мирным переговорам.

Ранее мы писали, что издание Politico раскритиковало канцлера Германии Фридриха Мерца в его стремлении утвердить ФРГ в качестве лидирующей силы в Европейском союзе. Журнал отмечает, что, хотя европейские лидеры в целом положительно восприняли готовность Мерца взять на себя более ответственную роль, его методы вызывают вопросы.