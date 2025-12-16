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Опубликовано 16 декабря 2025, 18:34

Министр обороны Германии анонсировал поставку мощного оружия Киеву в 2026 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / blue spruce media

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / blue spruce media

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил о намерении Германии передать Украине в 2026 году управляемые ракеты класса «воздух-воздух» Sidewinder из резервов бундесвера. Он также подтвердил, что уже поставлены две системы ПВО Patriot и девятая система IRIS-T. Об этом министр рассказал во время пресс-конференции в формате «Рамштайн».

Ранее в Минобороны ФРГ заявляли, что две системы Patriot будут переданы Киеву поэтапно: сначала пусковые установки, а остальные компоненты — в течение следующих нескольких месяцев.

Россия неоднократно заявляла, что поставки западного оружия Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, препятствуют его урегулированию и делают такие грузы законной военной целью. В Москве подчёркивают, что наращивание военной помощи Киеву лишь усугубляет ситуацию и не способствует мирным переговорам.

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Ранее мы писали, что издание Politico раскритиковало канцлера Германии Фридриха Мерца в его стремлении утвердить ФРГ в качестве лидирующей силы в Европейском союзе. Журнал отмечает, что, хотя европейские лидеры в целом положительно восприняли готовность Мерца взять на себя более ответственную роль, его методы вызывают вопросы.

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Виталий Приходько
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