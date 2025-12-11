Путин в Индии
11 декабря, 09:41

Германия снимает Patriot с Польши: ключевой узел поставок Киеву останется без прикрытия

N-tv: Бундесвер в ближайшие дни выведет системы ПВО Patriot из Польши

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Германия в ближайшие дни выведет из Польши свои зенитные ракетные комплексы Patriot и порядка 200 военнослужащих бундесвера. Об этом сообщает портал телеканала n-tv со ссылкой на ВВС ФРГ. С января немецкий контингент обеспечивал прикрытие района аэродрома Жешув — крупного транспортного узла у границы с Украиной, через который, по данным западных СМИ, проходит значительная часть военной логистики Киева.

В среду Германия официально передала миссию по противовоздушной обороне Нидерландам. В ВВС ФРГ отметили, что военнослужащие, участвовавшие в операции, смогут вернуться домой к рождественским праздникам.

Украинские СМИ попытались выдать поражающие элементы ракет Patriot за российские

В Польше размещались две огневые единицы Patriot. Комплекс способен перехватывать баллистические и крылатые ракеты, а также пилотируемые и беспилотные аппараты на расстоянии до 68 км и одновременно поражать до пяти целей.

Системы Patriot были размещены в Польше в начале 2023 года после резкого обострения кризиса безопасности и инцидентов с попаданием ракет на польскую территорию. Комплексы прикрывали район Жешува — крупнейшего логистического узла НАТО, через который, по данным западных СМИ, проходит основная часть поставок вооружений и техники на Украину.

«Первый в мире»: В США признали российский истребитель «убийцей» ПВО Patriot

Берлин несколько раз продлевал миссию, но изначально указывал, что размещение носит временный характер. На фоне подготовки к реформе собственных вооружённых сил и дефицита ПВО Германия начала поэтапно возвращать комплексы на свою территорию, оставляя дежурство в Польше другим странам альянса.

