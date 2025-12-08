Украинские СМИ вновь попытались выдать поражающие элементы от американской зенитной ракеты Patriot за российские. Об этом со ссылкой на силовые структуры РФ пишет ТАСС.

Там заявили, что таким образом Киев пытается скрыть непрофессиональные действия расчётов своей ПВО и распространяет фейки.

«Украинские СМИ пробили очередное дно, опубликовав фото поражающих элементов систем ПВО. По их мнению, Россия снаряжает ими ударные БПЛА. Однако уже даже в комментариях специалисты опровергли доводы украинских пропагандистов», — сказал собеседник агентства.

Ранее эксперты и российские дипломаты неоднократно заявляли, что киевский режим пытается скрыть непрофессиональные действия расчётов ПВО. Так, в МИД России после встречи с послом Азербайджана официально заявили, что повреждение здания посольства в Киеве, по всей вероятности, произошло вследствие падения ракеты украинского комплекса Patriot. Это лишь один из случаев, когда последствия работы украинской ПВО выдавались за результаты российских ударов.

К слову, в американской прессе отметили, что новейший российский истребитель Су-30СМ2 стал первым в мире многоцелевым боевым самолётом, которому удалось уничтожить американский зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как отмечали в «Ростехе», эти истребители доказали свою высокую эффективность в зоне СВО, поразив сотни воздушных и наземных целей, включая современные системы ПВО. В материале также подчёркивается, что Россия может значительно расширить возможности борьбы с вражеской ПВО, наращивая парк Су-30СМ2 и активно применяя истребители пятого поколения Су-57.