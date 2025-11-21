Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 11:39

МИД РФ: Посольство Азербайджана в Киеве было повреждено из-за некорректной работы ПВО Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Повреждение зданий посольства Азербайджана в Киеве произошло из-за некорректной работы украинской ПВО. Об этом заявили в МИД России. После встречи замглавы министерства Михаила Галузина с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым ведомство уточнило, что речь может идти о падении ракеты комплекса Patriot.

«По результатам изучения имеющейся информации установлено, что повреждения комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве, по всей вероятности, произошли вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны вооружённых сил Украины, предположительно — падения ракеты ЗРК «Патриот», — указано в сообщении.

Российская сторона выразила сожаление о случившемся, но подчеркнула: анализ имеющихся данных указывает на то, что ущерб дипломатической миссии был вызван действиями украинских средств ПВО.

В Кремле назвали российское наступление принуждением Зеленского к миру
В Кремле назвали российское наступление принуждением Зеленского к миру

Ранее в министерстве заявляли, что Киев только имитирует переговорную деятельность, не проявляя реальной готовности к возобновлению диалога с Москвой. У Киева есть техническая возможность организовать встречу, однако за последнее время не поступило никаких конкретных сигналов о готовности к диалогу, подчеркнули в дипведомстве.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Азербайджан
  • Специальная военная операция (СВО)
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar