Повреждение зданий посольства Азербайджана в Киеве произошло из-за некорректной работы украинской ПВО. Об этом заявили в МИД России. После встречи замглавы министерства Михаила Галузина с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым ведомство уточнило, что речь может идти о падении ракеты комплекса Patriot.

«По результатам изучения имеющейся информации установлено, что повреждения комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве, по всей вероятности, произошли вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны вооружённых сил Украины, предположительно — падения ракеты ЗРК «Патриот», — указано в сообщении.

Российская сторона выразила сожаление о случившемся, но подчеркнула: анализ имеющихся данных указывает на то, что ущерб дипломатической миссии был вызван действиями украинских средств ПВО.

Ранее в министерстве заявляли, что Киев только имитирует переговорную деятельность, не проявляя реальной готовности к возобновлению диалога с Москвой. У Киева есть техническая возможность организовать встречу, однако за последнее время не поступило никаких конкретных сигналов о готовности к диалогу, подчеркнули в дипведомстве.