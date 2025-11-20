Посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Украина имитирует переговорную деятельность, не проявляя реальной готовности к возобновлению диалога с Москвой. Об этом он рассказал газете «Известия».

При этом, по словам дипломата, сохраняются контакты между переговорными группами, установленные летом, и российская сторона ещё в июле передала украинским представителям документы по политическому треку.

Мирошник подчеркнул, что у Киева есть техническая возможность организовать встречу, однако за всё это время не поступило никаких конкретных сигналов о готовности к диалогу. Вся активность украинской стороны, по оценке посла, сводится к «хождению по кругу».