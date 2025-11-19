Россия и США
19 ноября, 12:34

Венгерский политолог раскрыл, как США хотят склонить Зеленского к переговорам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Администрация США использует громкий коррупционный скандал на Украине в качестве инструмента давления на президента Владимира Зеленского, чтобы побудить его начать мирные переговоры. Такое предположение высказал в социальной сети Золтан Кошкович, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав.

«Американцы выстрелили Зеленскому в легкие расследованиями НАБУ и парализовали режим [премьер-министра Великобритании] Кира Стармера скандалом с BBC, так что они не могут это саботировать», — заявил Золтан Кошкович.

Ранее Life.ru писал о начале расследования коррупционных действий, связанных с Тимуром Миндичем. Ближайшее окружение Зеленского подозревается НАБУ в отмывании 100 млн долларов в энергетике. Квартира бизнесмена Миндича, который сбежал из Украины, использовалась как штаб Зеленского и для коррупционных встреч. Скандал может сократить финансирование Украины Европой. НАБУ пока не установило личности около 40 фигурантов этого дела.

Александра Мышляева
