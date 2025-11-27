Россия и США
27 ноября, 02:29

Российский истребитель Су-30СМ2 первым в мире уничтожил ЗРК Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / abitaev.art

Новейший российский истребитель Су-30СМ2 стал первым в мире многоцелевым боевым самолётом, которому удалось поразить западный зенитно-ракетный комплекс Patriot. Об этом передаёт издание Military Watch Magazine, ссылаясь на заявление «Ростеха».

Как отмечается в сообщении госкорпорации, эти истребители доказали свою высокую эффективность в зоне специальной военной операции. Самолёты успешно поразили не только сотни воздушных целей, но и наземные объекты, включая современную систему противовоздушной обороны Patriot дальнего радиуса действия.

В материале MWM также подчёркивается, что Россия может значительно расширить свои возможности по борьбе с вражеской ПВО, увеличив парк истребителей Су-30СМ2 и активно используя истребители пятого поколения Су-57.

Госдеп США одобрил продажу Украине запчастей для Patriot на 105 млн долларов
Ранее генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что российский многоцелевой истребитель Су-35С «прижал к земле» американские F-16 и французские Mirage, вынудив их летать на предельно малых высотах. По его словам, самолёты противника не могут подойти на рубеж пуска своих ракет «воздух-воздух» из-за превосходства Су-35С в дальности поражения целей. Это касается как американских F-16, так и французских Mirage.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Виталий Приходько
