ОДК провела успешные испытания авиадвигателя ПД-8 в условиях проливного дождя

В условиях проливного дождя Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК, входящая в госкорпорацию «Ростех») успешно провела испытания авиационного двигателя ПД-8, предназначенного для самолёта «Суперджет-100». Об этом сообщает пресс-служба ОДК.

ОДК подтвердила успешную работу авиадвигателя ПД-8 в условиях ливней. Видео © Telegram / ОДК

«ОДК успешно испытала новейший авиадвигатель ПД-8 для самолёта «Суперджет-100» на работу в условиях сильного ливня», — сказано в сообщении.

Двигатель ПД-8 успешно прошёл трёхэтапные испытания, охватывающие взлёт, набор высоты и посадку. В ходе каждого цикла в двигатель подавались значительные объёмы воды (тонны), распылённые через специализированные коллекторы и форсунки. По итогам испытаний ПД-8 продемонстрировал соответствие заявленным параметрам и безупречную работу.

Эти тесты являются обязательными для сертификации двигателя, подтверждают эффективность конструкторских решений и общую надежность изделия.

Ранее в сентябре сообщалось, что первый самолёт Sukhoi Superjet 100, произведённый Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК) с применением серийных технологий, успешно выполнил полёт в Комсомольске-на-Амуре. Лайнер находился в воздухе почти час. В настоящее время на различных стадиях производства находится уже 24 серийных борта.