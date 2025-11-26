Россия и США
Чемезов заявил, что Су-35С «прижал к земле» F-16 и Mirage в зоне СВО

Российский многоцелевой истребитель «прижал к земле» американские F-16 и французские Mirage, вынудив их летать на предельно малых высотах. С таким мнением выступил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

«Су-35С прижал авиацию противника к земле, вынудив их летать на предельно малых высотах в их же тылу. А бьёт цели нередко на предельных дальностях — это сотни километров», — подчеркнул Чемезов в интервью ТАСС.

Глава Ростеха добавил, что самолёты противника не могут подойти на рубеж пуска своих ракет «воздух-воздух» из-за превосходства Су-35С в дальности поражения целей. Это касается как американских F-16, так и французских Mirage.

Чемезов: Россия производит больше снарядов и авиабомб, чем любая другая страна в мире
Также глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что российский Су-57 обладает уникальным преимуществом перед иностранными аналогами, так как уже применялся в реальных боевых действиях. Это, по его словам, делает истребитель пятого поколения более эффективным и вызывает к нему большой интерес.

