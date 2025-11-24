Чемезов: Россия производит больше снарядов и авиабомб, чем любая другая страна в мире

Объёмы выпуска вооружений в России сегодня несопоставимы с довоенным периодом, а по производству снарядов и авиабомб страна превосходит всех в мире. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Объёмы выпуска — несопоставимые с тем, что было до СВО. Самолёты, танки, машины пехоты, гаубицы, системы РЭБ, дроны и многое другое поставляем в огромных объёмах. Ни одна страна мира, к примеру, не выпускает сегодня столько снарядов и авиационных бомб», — сказал он.

К слову, в октябре «Ростех» сообщил, что Иркутский авиазавод завершил сборку первого опытного образца модернизированного учебно-боевого самолёта Як-130М и передал его на наземные испытания. На борту установлены бортовая РЛС БРЛС-130Р, оптико-лазерная система СОЛТ-130К, комплекс обороны «Президент-С130» и современная связь КСС-130. Машина сможет применять ракеты «воздух–воздух» и высокоточные бомбы с лазерным и спутниковым наведением, сохраняя при этом функции подготовки пилотов истребителей четвёртого и пятого поколений. Параллельно на заводе идёт сборка ещё двух таких самолётов.