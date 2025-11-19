«Ростех»: Российский ПЗРК «Верба» сохраняет лидирующие позиции в мире

Переносной зенитный ракетный комплекс «Верба» продолжает занимать ведущие позиции среди вооружения своего класса. Об этом сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») на выставке Dubai Airshow 2025.

В компании отметили, что опыт применения комплекса в зоне СВО подтверждает его эффективность. Как пишеь ТАСС, «Верба» используется против самолётов, вертолётов и беспилотников, включая как разведывательные аппараты, так и ударные дроны.

По данным холдинга, комплекс уверенно справляется с задачами перехвата и отражения воздушных налётов.

ПЗРК «Верба»: справка

ПЗРК «Верба» — один из самых современных переносных зенитных комплексов российской армии, созданный для поражения маловысотных целей в условиях плотных помех. Его ключевая особенность — трёхспектральная головка самонаведения, которая позволяет уверенно «схватывать» цель даже при активном применении тепловых ловушек, аэрозольных завес и при низкой заметности объекта.

Комплекс рассчитан на борьбу с самолётами, вертолётами, крылатыми ракетами и беспилотниками, включая малогабаритные и малошумные модели, которые стали массово применяться в зоне СВО. «Верба» способна работать по целям на высоте до нескольких километров и уверенно поражает быстро маневрирующие аппараты.

На протяжении всей кампании комплекс широко применяли российские мобильные группы ПВО. «Верба» стала одним из основных инструментов борьбы с беспилотниками — как с разведывательными квадрокоптерами, так и с ударными баражирующими боеприпасами. Мощная система наведения позволяла операторам фиксировать цель на раннем подходе, а высокая помехоустойчивость давала возможность работать по целям, активно меняющим тепловой и визуальный профиль.

В ряде эпизодов расчёты «Вербы» отрабатывали по воздушным целям, действующим в составе групповых налётов. Благодаря малому весу и высокой мобильности комплекс часто применялся на передовой — операторы могли быстро менять позиции, уходить из-под ответного огня и продолжать работу по воздушным объектам.

По данным производителей и военных, «Верба» также неоднократно подтверждала свою эффективность против низколетящих целей, которые используют рельеф для скрытного выхода на позиции. Трёхканальная система наведения уменьшает вероятность ложного захвата и позволяет сопровождать цель даже при кратковременных потерях визуального контакта.

Практический опыт боевого применения в СВО стал одним из ключевых факторов, повлиявших на интерес к комплексу со стороны иностранных заказчиков. «Верба» демонстрирует стабильные показатели надёжности, простоту эксплуатации и высокую точность, что и позволяет ей удерживать статус одного из наиболее эффективных ПЗРК в своём классе.