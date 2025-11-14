Тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк» продолжают играть значимую роль в продвижении российских сил на Украине. Об этом пишет издание Military Watch Magazine, отмечая высокую эффективность этих машин на текущем этапе боевых действий.

В публикации подчеркивается, что «Солнцепёки» регулярно применяются для поражения укреплённых позиций и живой силы противника, обеспечивая продвижение подразделений на передовой.

Накануне пресс-служба «Ростеха» сообщила, что концерн «Уралвагонзавод» передал российской армии очередную партию ТОС-1А, оснащённых модернизированным комплексом защиты от беспилотников.

Ранее, в октябре, Минобороны РФ заявляло, что расчёты ТОС-1А группировки «Южная» уничтожили четыре опорных пункта ВСУ на краматорско-дружковском направлении в ДНР.

ТОС-1А «Солнцепёк» — тяжёлая огнемётная система залпового огня на базе танка Т-72, вооружённая неуправляемыми реактивными снарядами с термобарическими боевыми частями. Установка создаёт мощное объёмное поражение на площади до нескольких гектаров, что делает её одной из самых разрушительных систем поддержки пехоты.

Первое боевое применение «Солнцепёк» получил в Афганистане и Чечне, позже система применялась в Сирии. В последние годы российская промышленность модернизировала комплекс: улучшена бронезащита, повышена точность наведения и добавлены средства противодействия дронам. Благодаря сочетанию высокой огневой мощи и мобильности ТОС-1А остаётся одной из наиболее заметных систем на поле боя.