Командир «Солнцепёка» испепелил почти всю роту ВСУ, несмотря на контузию

Старший сержант Иван Паньков, командир расчёта тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк», метким огнём уничтожил до роты военнослужащих ВСУ, вопреки полученной в бою травме. Об этом сообщает газета «Вперёд» из Заиграевского района Бурятии в телеграм-канале.

Во время боя старший сержант получил контузию, но несмотря на повреждение техники и ранение, он не только спас боевую установку, но и вывел её на огневую позицию. Точным залпом из ТОС Паньков поразил два долговременных огневых сооружения, ротный командный пункт и значительное количество живой силы противника.

Командование отметило героизм военнослужащего, представив его к награждению орденом Мужества.

