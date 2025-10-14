Сектор Газа
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 октября, 12:36

Командир «Солнцепёка» испепелил почти всю роту ВСУ, несмотря на контузию

Иван Паньков. Обложка © Telegram / «Вперёд» Заиграево

Старший сержант Иван Паньков, командир расчёта тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк», метким огнём уничтожил до роты военнослужащих ВСУ, вопреки полученной в бою травме. Об этом сообщает газета «Вперёд» из Заиграевского района Бурятии в телеграм-канале.

Во время боя старший сержант получил контузию, но несмотря на повреждение техники и ранение, он не только спас боевую установку, но и вывел её на огневую позицию. Точным залпом из ТОС Паньков поразил два долговременных огневых сооружения, ротный командный пункт и значительное количество живой силы противника.

Командование отметило героизм военнослужащего, представив его к награждению орденом Мужества.

Ранее стало известно, как бойцы штурмового подразделения Армии России смогли обезвредить группу ВСУ и заполучить ценные данные разведки, не сделав при этом ни одного выстрела. Успешная операция позволила полностью выбить противника из одного из населённых пунктов в зоне СВО.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

