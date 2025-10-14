Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

14 октября, 06:40

Российские военные без единого выстрела обезвредили группу ВСУ и вернулись в штаб с добычей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Российские штурмовики провели успешную операцию, в ходе которой без единого выстрела обезвредили группу украинских военнослужащих и захватили важные разведданные. Действия наших парней позволили полностью освободить один из населённых пунктов, сообщили в Минобороны РФ.

Приблизившись к окраинам посёлка, группа российских военнослужащих обнаружила пункт временной дислокации ВСУ и заметила легковой автомобиль, в который спешно загружали коробки с документацией.

«По команде офицера личный состав штурмовой группы, использовав дымовые шашки, мгновенно рассредоточившись по разным флангам, без единого выстрела произвели захват боевиков. Связав и погрузив их в автомобиль, группа гвардии лейтенанта Бирюкова на большой скорости покинула тыл врага, доставив ценные документы и троих пленных в штаб полка», — рассказали в Минобороны.

Военное ведомство отметило, что анализ захваченных документов и показания пленных позволили командованию принять решение о нанесении ракетных ударов по позициям украинских вооруженных формирований, что привело к полному освобождению населённого пункта.

Ранее стало известно, что наши парни смогли разгромить наёмников в Харьковской бласти, сражающихся на стороне ВСУ. Бойцы ВС РФ ликвидировали военнослужащий и нашли документы, принадлежавшие гражданам США, Польши и Колумбии.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Наталья Афонина
