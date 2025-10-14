Украинское командование отдало приказ к отступлению 114-й бригады территориальной обороны Украины на Харьковском направлении. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах, подчеркнув, что противник практически безоружен и полностью лишён боеспособности.

«Из-за конфликтов, взаимных диверсий, возросших потерь в рядах 114-й бригады ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии «Кара-Даг», ВСУ начали вывод остатков 114-й бригады», — говорится в заявлении.

Конфликт между бойцами 114 бригады ВСУ и отрядом «Кара-Даг» возник из-за того, что последние взяли на себя функцию заградительного отряда. Поэтому солдаты из первой бригады даже передавали координаты своих сослуживцев из «Кара-Даг» российской стороне, чтобы по ним наносились удары.

Ранее российские штурмовики провели успешную операцию, в ходе которой без единого выстрела обезвредили группу украинских военнослужащих и захватили важные разведданные. Действия наших парней позволили полностью освободить один из населённых пунктов.