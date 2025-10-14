Киев отводит с Харьковского направления 114-ю бригаду ВСУ из-за ссоры между бойцами
Обложка © president.gov.ua
Украинское командование отдало приказ к отступлению 114-й бригады территориальной обороны Украины на Харьковском направлении. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах, подчеркнув, что противник практически безоружен и полностью лишён боеспособности.
«Из-за конфликтов, взаимных диверсий, возросших потерь в рядах 114-й бригады ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии «Кара-Даг», ВСУ начали вывод остатков 114-й бригады», — говорится в заявлении.
Конфликт между бойцами 114 бригады ВСУ и отрядом «Кара-Даг» возник из-за того, что последние взяли на себя функцию заградительного отряда. Поэтому солдаты из первой бригады даже передавали координаты своих сослуживцев из «Кара-Даг» российской стороне, чтобы по ним наносились удары.
Ранее российские штурмовики провели успешную операцию, в ходе которой без единого выстрела обезвредили группу украинских военнослужащих и захватили важные разведданные. Действия наших парней позволили полностью освободить один из населённых пунктов.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.