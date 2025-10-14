Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 октября, 09:17

Киев отводит с Харьковского направления 114-ю бригаду ВСУ из-за ссоры между бойцами

Обложка © president.gov.ua

Украинское командование отдало приказ к отступлению 114-й бригады территориальной обороны Украины на Харьковском направлении. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах, подчеркнув, что противник практически безоружен и полностью лишён боеспособности.

«Из-за конфликтов, взаимных диверсий, возросших потерь в рядах 114-й бригады ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии «Кара-Даг», ВСУ начали вывод остатков 114-й бригады», говорится в заявлении.

Конфликт между бойцами 114 бригады ВСУ и отрядом «Кара-Даг» возник из-за того, что последние взяли на себя функцию заградительного отряда. Поэтому солдаты из первой бригады даже передавали координаты своих сослуживцев из «Кара-Даг» российской стороне, чтобы по ним наносились удары.

Ранее российские штурмовики провели успешную операцию, в ходе которой без единого выстрела обезвредили группу украинских военнослужащих и захватили важные разведданные. Действия наших парней позволили полностью освободить один из населённых пунктов.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
