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Опубликовано 16 декабря 2025, 20:45

Главный сержант батальона ВСУ «Волкодавы» подставил военных под удар ТОС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Главный сержант одной из рот батальона «Волкодавы» 57-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) вновь подверг личный состав неоправданному риску, устроив построение на передовой, в результате чего половина военнослужащих получила ранения или была ликвидирована благодаря тяжёлой огнемётной системе (ТОС). Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«Давно известна страсть сержанта Варчука Дмитрия Викторовича с позывным Бонус к построениям на передовой. <...> Пока сержант вылезал из блиндажа, добрая половина построившихся отправилась по госпиталям и моргам», — заявил представитель силовиков.

По данным собеседника агентства, у сержанта Дмитрия Варчука с позывным Бонус есть склонность к подобным построениям на линии соприкосновения. Во время одного из них украинские военные попали под огневой удар.

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Ранее российские военные ликвидировали уникальную радиолокационную станцию RADA израильского производства в зоне специальной военной операции. В результате действий российских подразделений противник лишился более 250 человек личного состава, одной боевой машины системы «Град», артиллерийского орудия и двух десятков автомобилей. Также были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада с материальными средствами и упомянутая радиолокационная станция израильского производства.

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Виталий Приходько
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