Минобороны показало подводную лодку Черноморского флота, якобы «уничтоженную» ВСУ

Телеграм-канал «Звезда» показал подводную лодку Черноморского флота в бухте Новороссийской военно-морской базы — о её уничтожении распространяли ложные сведения украинские спецслужбы. Начальник пресс-службы флота Алексей Рулёв подчеркнул, что ни один корабль или подлодка не получили повреждений, а экипажи несут службу в штатном режиме.

Подлодка Черноморского Флота в бухте Новороссийской военно-морской базы. Видео © Telegram/ Zvezdanews | «Звезда»

Напомним, что ранее в украинских спецслужбах появилась информация об уничтожении российской подводной лодки в бухте Новороссийской военно-морской базы. Однако эти данные тут же опровергли в Минобороны.