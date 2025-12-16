Минобороны показало подводную лодку Черноморского флота, якобы «уничтоженную» ВСУ
Обложка © Telegram/ Zvezdanews | «Звезда»
Телеграм-канал «Звезда» показал подводную лодку Черноморского флота в бухте Новороссийской военно-морской базы — о её уничтожении распространяли ложные сведения украинские спецслужбы. Начальник пресс-службы флота Алексей Рулёв подчеркнул, что ни один корабль или подлодка не получили повреждений, а экипажи несут службу в штатном режиме.
Подлодка Черноморского Флота в бухте Новороссийской военно-морской базы. Видео © Telegram/ Zvezdanews | «Звезда»
Напомним, что ранее в украинских спецслужбах появилась информация об уничтожении российской подводной лодки в бухте Новороссийской военно-морской базы. Однако эти данные тут же опровергли в Минобороны.
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