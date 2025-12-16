ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 декабря 2025, 12:31

Минобороны показало подводную лодку Черноморского флота, якобы «уничтоженную» ВСУ

Обложка © Telegram/ Zvezdanews | «Звезда»

Обложка © Telegram/ Zvezdanews | «Звезда»

Телеграм-канал «Звезда» показал подводную лодку Черноморского флота в бухте Новороссийской военно-морской базы — о её уничтожении распространяли ложные сведения украинские спецслужбы. Начальник пресс-службы флота Алексей Рулёв подчеркнул, что ни один корабль или подлодка не получили повреждений, а экипажи несут службу в штатном режиме.

Подлодка Черноморского Флота в бухте Новороссийской военно-морской базы. Видео © Telegram/ Zvezdanews | «Звезда»

В Мурманской области назвали фейком видео об отмене выплат бойцам СВО
В Мурманской области назвали фейком видео об отмене выплат бойцам СВО

Напомним, что ранее в украинских спецслужбах появилась информация об уничтожении российской подводной лодки в бухте Новороссийской военно-морской базы. Однако эти данные тут же опровергли в Минобороны.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar