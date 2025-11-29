В Мурманской области назвали фейком видео об отмене выплат бойцам СВО

В Интернете распространяется фальшивое видео с губернатором Мурманской области, где он якобы объявляет об отмене выплат участникам СВО. Региональный оперативный штаб официально опроверг эту информацию, назвав ролик дипфейком. В сообщении штаба пояснили, что сотрудники ЦИПСО быстро создали подделку на основе настоящего видео из канала главы региона.

«В подделке утверждается, что якобы отменены единовременные выплаты участникам специальной военной операции — это ложь», — заявили в оперштабе.

Это уже не первая попытка вброса фальшивого видео с лицом губернатора Чибиса. В штабе призвали граждан к бдительности, отметив, что современные нейросети могут создавать реалистичные видео с любым человеком.

Ранее стало известно, что Правительство России разработало законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий дополнительного неоплачиваемого отпуска продолжительностью до 35 календарных дней ежегодно. Новая мера социальной поддержки охватывает граждан, принимавших участие в выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей и Украины в целом.