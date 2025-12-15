В Минобороны России официально опровергли информацию, распространённую украинскими спецслужбами, о якобы уничтожении российской подводной лодки в бухте Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщил начальник пресс-службы Черноморского Флота, капитан 1 ранга Алексей Рулёв.

«Информация, распространённая спецслужбами Украины, о якобы «уничтожении» в бухте Новороссийской военно-морской базы Черноморского Флота одной из российских подводных лодок не соответствуют действительности», — уточнили в ведомстве.

Рулёв сообщил, что попытка противника совершить диверсию с помощью подводного безэкипажного аппарата не увенчалась успехом и цели не достигла. По его словам, ни один корабль или подводная лодка флота, дислоцированные в бухте, не получили повреждений, их экипажи также не пострадали и несут службу в штатном режиме.

Ранее Армия России нанесла удар по инфраструктуре, которую украинские Вооружённые силы Украины используют для доставки западного оружия. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения. Также ВС РФ ударили по складам боеприпасов и горючего, поразили пункты временной дислокации украинской армии и наёмников в 167 районах.

