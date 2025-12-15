Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 19:48

В МО опровергли заявления Украины об уничтожении подлодки РФ в Новороссийске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Merkushev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Merkushev

В Минобороны России официально опровергли информацию, распространённую украинскими спецслужбами, о якобы уничтожении российской подводной лодки в бухте Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщил начальник пресс-службы Черноморского Флота, капитан 1 ранга Алексей Рулёв.

«Информация, распространённая спецслужбами Украины, о якобы «уничтожении» в бухте Новороссийской военно-морской базы Черноморского Флота одной из российских подводных лодок не соответствуют действительности», — уточнили в ведомстве.

Рулёв сообщил, что попытка противника совершить диверсию с помощью подводного безэкипажного аппарата не увенчалась успехом и цели не достигла. По его словам, ни один корабль или подводная лодка флота, дислоцированные в бухте, не получили повреждений, их экипажи также не пострадали и несут службу в штатном режиме.

В Мурманской области назвали фейком видео об отмене выплат бойцам СВО
В Мурманской области назвали фейком видео об отмене выплат бойцам СВО

Ранее Армия России нанесла удар по инфраструктуре, которую украинские Вооружённые силы Украины используют для доставки западного оружия. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения. Также ВС РФ ударили по складам боеприпасов и горючего, поразили пункты временной дислокации украинской армии и наёмников в 167 районах.


Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar