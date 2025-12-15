Прямая линия 2025
15 декабря, 11:38

Армия России поразила инфраструктуру доставки ВСУ западного вооружения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Армия России нанесла удар по инфраструктуре, которую украинские Вооружённые силы Украины используют для доставки западного оружия. Об этом сообщило Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения», — говорится в сводке.

Также российская армия ударила по складам боеприпасов и горючего, поразила пункты временной дислокации украинской армии и наёмников в 167 районах.

Минобороны: За сутки сбиты 545 дронов и ракета ВСУ
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили беспилотник на подлёте к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин поделился, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
