Российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили рекордное количество воздушных целей, выпущенных украинской стороной. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

«545 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили немыслимую цифру в ведомстве.

Помимо этого, российские средства ПВО за отчётный период успешно перехватили и уничтожили оперативно-тактическую ракету «Гром-2», а также 17 реактивных снарядов от американских РСЗО HIMARS.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили беспилотник на подлёте к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин поделился, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Данных о пострадавших и повреждениях на данный момент не поступало.