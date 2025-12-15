Прямая линия 2025
15 декабря, 10:01

Минобороны: За сутки сбиты 545 дронов и ракета ВСУ

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили рекордное количество воздушных целей, выпущенных украинской стороной. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

«545 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили немыслимую цифру в ведомстве.

Помимо этого, российские средства ПВО за отчётный период успешно перехватили и уничтожили оперативно-тактическую ракету «Гром-2», а также 17 реактивных снарядов от американских РСЗО HIMARS.

ПВО за утро сбила 16 украинских беспилотников над регионами России

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили беспилотник на подлёте к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин поделился, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Данных о пострадавших и повреждениях на данный момент не поступало.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Вероника Бакумченко
