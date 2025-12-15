ПВО за утро сбила 16 украинских беспилотников над регионами России

С утра дежурные средства ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников. С 8:00 до 12:00 мск было перехвачено и уничтожено 16 дронов самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Больше всего БПЛА сбили над Калужской областью — пять аппаратов. Еще четыре дрона были уничтожены в Московском регионе, при этом три из них направлялись непосредственно в сторону Москвы. Три беспилотника были перехвачены над Брянской областью.

По два дрона было ликвидировано в Белгородской и Тульской областях. Во всех случаях воздушные цели были уничтожены, работа ПВО продолжалась в штатном режиме.

Ранее украинские беспилотники атаковали населённый пункт Подывотье в Севском районе Брянской области. В результате происшествия погиб мирный житель. Родным погибшего будет оказана вся материальная помощь.