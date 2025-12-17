Посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что с ноября число ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по российским регионам выросло на треть. Этот рост совпал по времени с появлением нового мирного плана президента США Дональда Трампа в ноябре, пишет газета «Известия».

«Вот сейчас на фоне последнего предложения Трампа мы наблюдаем рост практически на треть. Ну как минимум на 20−30% у нас наблюдается рост количества обстрелов, причём это видно на уровне сравнения в недели», — поделился Мирошник.

По словам посла, это часть целенаправленной тактики ВСУ по запугиванию мирного населения. Украина, отметил он, всегда активизировала удары по регионам России на фоне любых переговоров. В последнее время больше всего, по его данным, страдают Херсонская, Белгородская и Курская области.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа требует от Киева как можно быстрее согласиться на мирную сделку с гарантиями безопасности, аналогичными статье 5 НАТО. Это предложение является самым сильным обещанием безопасности для Украины от нынешней администрации США. Однако оно сопровождается скрытым ультиматумом: если украинские власти затянут с ответом, условия могут стать менее выгодными. Статья 5 Североатлантического договора (НАТО) — это положение о коллективной обороне, согласно которому нападение на одного члена альянса рассматривается как нападение на всех. Предоставление Украине гарантий, аналогичных этой статье, но вне рамок НАТО, стало ключевым элементом мирных планов администрации Трампа.