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Опубликовано 17 декабря 2025, 06:52

Диверсионный отряд ВСУ пытался проникнуть в Белгородскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Группа украинских диверсантов, пытавшаяся проникнуть в Белгородскую область, была ликвидирована в шести километрах от государственной границы. Об этом сообщает издание SHOT со ссылкой на свои источники.

Диверсионно-разведывательная группа в составе трёх солдат намеревалась провести разведку в районе села Старица Харьковской области и двигалась в направлении российского села Муром. Крадущихся украинских боевиков заметили с беспилотника. По данным телеграм-канала, на ДРГ начали сбрасывать ВОГ, ликвидируя одного бойца за другим.

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ЛЭП повреждена в Воронежской области в результате атаки БПЛА ВСУ

Ранее в российском МИД отметили, что количество атак украинской армии с ноября выросло почти на треть. Дипломаты отмечают, что такая тенденция наблюдается каждый раз, когда Россия проводит новые переговоры с кем бы то ни было по украинскому вопросу.

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