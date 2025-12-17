В России хотят разработать ГОСТ на сладкие новогодние подарки
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Сладкие подарки покупают все родители к Новому году, и этим товарам безоговорочно доверяют, потому что «это ведь для детей». Однако нередки случаи, когда в заветные пакеты кладут сладости с истёкшим сроком годности или даже конфеты с алкоголем. Чтобы этого избежать, депутат Госдумы Татьяна Буцкая предлагает ввести ГОСТ на сладкие подарки. О своей инициативе она рассказала Life.ru.
Мы знаем, как это часто бывает: к Новому году все конфеты, которые плохо продавались, некоторые производители, продавцы или дистрибьюторы упаковывают в такие подарки. Обычно в подарках на срок годности не смотрят. Также мы должны защитить детей от опасных конфет с алкоголем и установить порог калорийности. Очевидно, есть ещё какие-то истории, например протеиновые батончики, которые детям не совсем полезны. У нас есть много того, что кажется детским, а по сути является взрослым продуктом.
Поэтому депутат призвала создать ГОСТ на сладкие подарки, где будут прописаны сроки годности. Также Буцкая предложила класть в подарок письмо от Деда Мороза, который не только поздравит с Новым годом, но и предупредит малыша, что много конфет есть не стоит.
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