В России хотят разработать ГОСТ на сладкие новогодние подарки

Мы знаем, как это часто бывает: к Новому году все конфеты, которые плохо продавались, некоторые производители, продавцы или дистрибьюторы упаковывают в такие подарки. Обычно в подарках на срок годности не смотрят. Также мы должны защитить детей от опасных конфет с алкоголем и установить порог калорийности. Очевидно, есть ещё какие-то истории, например протеиновые батончики, которые детям не совсем полезны. У нас есть много того, что кажется детским, а по сути является взрослым продуктом.