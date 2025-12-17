Песков назвал последовательной позицию РФ по размещению войск НАТО на Украине
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге подтвердил последовательную и неизменную позицию Москвы, выступающей против размещения западных военных контингентов на Украине. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.
По словам представителя Кремля, позиция Москвы относительно возможного размещения военных контингентов на Украине хорошо всем известна. Её неоднократно проговаривал президент РФ Владимир Путин и другие представители российской власти.
«Она хорошо известна, она абсолютно последовательна, понятна. Но, опять же, это предмет для обсуждения», — отметил пресс-секретарь.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» готова направить на Украину своих солдат, когда будет достигнуто соглашение о прекращении огня. В Совфеде указывают, что это так или иначе означает присутствие сил НАТО на территории страны, что для России неприемлемо.
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