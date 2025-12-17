Российские войска поразили центры сборки морских дронов ГУР Украины

Целью российских ударов за минувшие сутки стали центр сборки и испытаний безэкипажных катеров Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, цеха сборки дронов, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использует ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Также были поражены пункты дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 143 районах.

Кроме того, Армия России продвигается вдоль Оскола в Харьковской области, а Киев теряет позиции в Запорожской области. Главное о ходе СВО за сутки — в дайджесте Life.ru.