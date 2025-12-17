Российские войска поразили центры сборки морских дронов ГУР Украины
Обложка © ТАСС / Александр Река
Целью российских ударов за минувшие сутки стали центр сборки и испытаний безэкипажных катеров Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, цеха сборки дронов, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использует ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Также были поражены пункты дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 143 районах.
Кроме того, Армия России продвигается вдоль Оскола в Харьковской области, а Киев теряет позиции в Запорожской области. Главное о ходе СВО за сутки — в дайджесте Life.ru.
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