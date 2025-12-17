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Регион
Опубликовано 17 декабря 2025, 09:36

Российские войска поразили центры сборки морских дронов ГУР Украины

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Целью российских ударов за минувшие сутки стали центр сборки и испытаний безэкипажных катеров Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, цеха сборки дронов, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использует ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Также были поражены пункты дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 143 районах.

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Кроме того, Армия России продвигается вдоль Оскола в Харьковской области, а Киев теряет позиции в Запорожской области. Главное о ходе СВО за сутки — в дайджесте Life.ru.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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