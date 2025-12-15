Россия и США
«Буревестник»
Регион
15 декабря, 05:58

Роботы начали помогать ВС РФ с эвакуацией раненых с поля боя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Робототехнические комплексы активно задействуются в зоне спецоперации, выполняя не менее 50% эвакуационных работ. Об этом рассказал командир разведывательно-штурмовой бригады «Невский» добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск Алексей Верещагин.

«Моя бригада на сегодняшний день, наверное, — одно из лучших подразделений, которое применяет не просто БПЛА, а вообще беспилотные системы, в том числе наземные робототехнические комплексы, морские и водные роботы, андроиды»,сказал он в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что сегодня робототехника активно применяется для подвоза и эвакуации. Если доставка уже почти полностью автоматизирована, то эвакуация на 50% осуществляется исключительно силами роботов.

Ранее российские военные впервые использовали в зоне СВО роботизированный комплекс ТОС «Солнцепёк-младший». Система удачно прошла тест на Сумском направлении, отработав по позициям ВСУ. Роботом можно управлять на расстоянии от 600 до 1000 метров.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Мария Любицкая
