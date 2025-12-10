В РАН сообщили о создании системы управления роем беспилотников нового типа

Российский институт РАН разработал уникальную децентрализованную систему управления роем беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) или группой роботов, которая, по заявлениям разработчиков, превосходит существующие мировые аналоги. Об этом сообщил глава РАН Геннадий Красников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам главы РАН, разработка велась в федеральном исследовательском центре «Информатика и управление» РАН. Отмечается, что система позволяет группе мобильных агентов (БПЛА или роботов) избегать столкновений, опираясь исключительно на локальные наблюдения и коммуникации друг с другом. Разработанные алгоритмы обеспечивают эффективное взаимодействие и координацию действий в группе, демонстрируя, по оценкам специалистов РАН, превосходство над существующими аналогами.

«Опираясь лишь на локальные наблюдения, локальные коммуникации, разработаны уникальные алгоритмы, которые позволяют им между собой реагировать, избегать столкновения, и показывает наше сравнение, что это превосходство над мировыми аналогами», — заявил Красников.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой РАН Геннадием Красниковым, посвященную вопросам укрепления технологического лидерства России. В ходе беседы обсуждалось участие РАН в решении ключевых задач научно-технологического развития страны, включая развитие фундаментальных исследований, подготовку научных кадров и реализацию научно-прикладных проектов. Путин подчеркнул важность системной работы академии в условиях растущих вызовов и необходимости ускоренного импортонезависимого развития.