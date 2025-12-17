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Регион
Опубликовано 17 декабря 2025, 13:12

Между российскими сёлами хотят запустить аптеки на колёсах

Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский

Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский

В России могут создать передвижные аптечные пункты в рамках трёхлетнего эксперимента с июня 2026 года по 2029 год, что поможет решить вопрос с лекарствами в сёлах и отдалённых населённых пунктах. Соответствующий законопроект уже появился в электронной базе ГД РФ, его авторы — депутаты «Единой России».

Ели документ будет утверждён, то аптеки на колёсах смогут в розницу торговать лекарствами, но с некоторыми ограничениями. Так, к продаже запретят в таких пунктах препараты, содержащие наркотические средства, психотропы и их прекурсоры, а также сильнодействующие вещества. Кроме того, под запретом будут иммунобиологические лекарства и препараты с высоким содержанием спирта. Каждая мобильная аптека сможет обслуживать до 50 населённых пунктов – в каждом по часу в неделю.

К эксперименту допустят аптеки, которые пройдут необходимые проверки. Также власти определят регионы, где разрешат создавать мобильные аптечные сети.

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Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уже анонсировал подобную инициативу. По его словам, поступают жалобы от сельчан, особенно от пенсионеров, которые лишены возможности покупать лекарства из-за отсутствия рядом с домом аптек.

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Татьяна Миссуми
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