Между российскими сёлами хотят запустить аптеки на колёсах

В России могут создать передвижные аптечные пункты в рамках трёхлетнего эксперимента с июня 2026 года по 2029 год, что поможет решить вопрос с лекарствами в сёлах и отдалённых населённых пунктах. Соответствующий законопроект уже появился в электронной базе ГД РФ, его авторы — депутаты «Единой России».

Ели документ будет утверждён, то аптеки на колёсах смогут в розницу торговать лекарствами, но с некоторыми ограничениями. Так, к продаже запретят в таких пунктах препараты, содержащие наркотические средства, психотропы и их прекурсоры, а также сильнодействующие вещества. Кроме того, под запретом будут иммунобиологические лекарства и препараты с высоким содержанием спирта. Каждая мобильная аптека сможет обслуживать до 50 населённых пунктов – в каждом по часу в неделю.

К эксперименту допустят аптеки, которые пройдут необходимые проверки. Также власти определят регионы, где разрешат создавать мобильные аптечные сети.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уже анонсировал подобную инициативу. По его словам, поступают жалобы от сельчан, особенно от пенсионеров, которые лишены возможности покупать лекарства из-за отсутствия рядом с домом аптек.