Life.ru узнал, что делать, если рецептурные препараты закончились в отпуске

В последние годы ряд препаратов, ранее доступных без рецепта, переведён в разряд рецептурных. Это касается, в частности, сильнодействующих НПВС, снотворных и препаратов железа. Многие из этих средств при неоправданном или длительном применении способны вызывать серьёзные осложнения: желудочно-кишечные кровотечения, гепатотоксичность, лекарственную зависимость или интоксикацию. Усиление фармаконадзора и стремление минимизировать риски самолечения привели к тому, что привычные для многих препараты теперь нельзя купить в аптеке без рецепта. Клинический врач, фармаколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Никитин рассказал Life.ru, что делать, если в отпуске закончился рецептурный препарат.

Эксперт советует использовать повторный рецепт, если он был выписан с пометкой repetatur (повторить), и было указано количество повторов. Такой документ действует в течение определённого срока (обычно до года) и позволяет получать препарат несколько раз без нового визита.

Также специалист рекомендует обратиться в медицинскую организацию. Даже при отсутствии лечащего врача дежурный специалист имеет право выписать рецепт на жизненно важные препараты при подтверждённом диагнозе (по амбулаторной карте или выписке). Во многих поликлиниках действует система «врача совместителя»: участковый терапевт или профильный специалист может временно сопровождать пациентов коллеги.

Если речь идёт о хронических заболеваниях — например, гипертонии, эпилепсии или сахарном диабете, не допускайте перерыва в терапии: планируйте запас лекарств заранее. В экстренных случаях, когда нет возможности получить рецепт, а состояние угрожает жизни, можно обратиться в дежурную аптеку или скорую помощь. В ряде регионов предусмотрены механизмы экстренного обеспечения такими препаратами. Однако это исключение, а не правило.

«Рецептурный отпуск — не формальность, а мера безопасности. Он снижает риски самодиагностики, полипрагмазии и антибиотикорезистентности. Относитесь к этому как к проявлению ответственности за собственное здоровье: не откладывайте визит к врачу, уточняйте условия выписки повторных рецептов и держите под рукой актуальную выписку из истории болезни — это упростит взаимодействие с медицинской системой и аптечной сетью», — добавил собеседник Life.ru.

Директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова, уточнила, что решение о переводе препаратов в категорию рецептурных принимается на государственном уровне на основе постоянных исследований, анализа статистических данных и побочных эффектов. Если выясняется, что бесконтрольный приём препарата приводит, например, к росту побочных эффектов, его переводят в категорию рецептурных.

