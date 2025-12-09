Экономист объяснил, как выгоднее присоединить отпуск к новогодним каникулам

Чтобы продлить новогодние каникулы, отпуск можно присоединить либо к декабрю, либо к январю, и с финансовой точки зрения это не одно и то же. Кандидат экономических наук Игорь Балынин привёл детальный расчёт и показал, какой вариант выгоднее.

На примере зарплаты в 90 тысяч рублей эксперт рассмотрел два сценария. Если взять отпуск на две недели в декабре (с 17 по 30 число), то общие выплаты за месяц составят около 88,43 тыс. рублей. Если же перенести эти две недели на январь, сумма выплат упадёт до примерно 69,34 тыс. рублей, пояснил эксперт в разговоре с РИА «ФедералПресс».

Разница возникает из-за разного количества рабочих дней в месяцах. В декабре их 22, и даже после отпуска отработанная часть даёт существенную сумму. В январе рабочих дней всего 15, поэтому «неотпускная» часть зарплаты оказывается меньше.

Таким образом, с экономической точки зрения присоединять отпуск к новогодним праздникам выгоднее в декабре. Эксперт также напомнил, что отпускные должны быть выплачены за три дня до начала отдыха.

Ранее член Общественной палаты РФ Евгений Машаров напомнил, что если отпуск сотрудника совпадает с официальными праздничными днями, включая новогодние каникулы, то эти дни в отпускной период не включаются, а отдых автоматически продлевается на соответствующее количество дней. Специального переноса в таком случае не требуется. Он также уточнил, что праздничные дни не подлежат оплате работодателем, так как в соответствии со статьёй 120 Трудового кодекса РФ они не входят в число оплачиваемых дней отпуска.